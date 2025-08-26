Régimen de Maduro libera a 3 firmantes de paz y dos funcionarios de la ARN retenidos en Arauca

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) confirmó que este martes, 26 de agosto, fueron liberados cinco colombianos; tres firmantes del acuerdo de paz y dos funcionarios de la entidad, quienes habían sido retenidos en Fortul, Arauca, y trasladados a Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, donde permanecieron desde el pasado 14 de agosto.

Los hechos se registraron en Fortul, cuando los firmantes de paz y los funcionarios de la ARN fueron interceptados y llevados a territorio venezolano, donde quedaron bajo custodia del régimen. Su retención, por más de 12 días, encendió alertas en organizaciones sociales, autoridades y en el Partido Comunes, que exigieron garantías para su vida e integridad.

La liberación se produjo este martes, a las 4:00 de la tarde en el puente internacional Atanasio Girardot, en Cúcuta. Allí, los cinco connacionales fueron entregados directamente por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, a las autoridades colombianas, en un acto acompañado por la ARN. Los liberados se encuentran en buen estado de salud y los escoltas recuperaron sus armas de dotación.

Táchira, Venezuela // Foto: AFP

La resolución del caso fue posible gracias a las gestiones diplomáticas del Gobierno colombiano, la Cancillería y la Embajada en Caracas, cuya intermediación permitió el regreso de los connacionales. La ARN agradeció especialmente el acompañamiento del partido Comunes, que hizo seguimiento al proceso y respaldó las gestiones en favor de los retenidos.

“Este resultado refleja la importancia de la diplomacia y el compromiso con la protección de los firmantes de paz y, de quienes trabajan en su proceso de reincorporación”, afirmó la ARN.

La liberación, tras casi dos semanas de retención, evidencia los desafíos de seguridad que enfrentan firmantes y funcionarios en regiones como Arauca, así como las tensiones que persisten en la relación con el régimen de Maduro y sus autoridades regionales.