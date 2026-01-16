En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Corina Machado - Trump
Peajes en Colombia
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Robbie Williams lanza por sorpresa su nuevo álbum titulado 'Britpop'

Robbie Williams lanza por sorpresa su nuevo álbum titulado 'Britpop'

Según la revista Billboard, el camino hacia el lanzamiento de este nuevo trabajo musical del ex componente de Take That ha estado lleno de altibajos.

Robbie-Williams-AFP.png
Cantante británico Robbie Williams
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad