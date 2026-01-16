SuperSalud prorroga medida cautelar al Fomag por persistencia de problemas en la atención

La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) dispuso la prórroga de la medida cautelar aplicada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), como parte de las acciones de inspección, vigilancia y control sobre la prestación de los servicios de salud dirigidos a las maestras, maestros y sus beneficiarios.

La medida, inicialmente impartida en septiembre de 2025, fue extendida tras una solicitud presentada por la nueva administración del fondo y luego de un proceso de seguimiento conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión se da en el contexto de la reestructuración y actualización del plan de trabajo del Fomag.

De acuerdo con la información oficial, el plan actualizado contempla acciones específicas para el fortalecimiento de la entrega de medicamentos, la gestión y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), así como la mejora en la calidad, oportunidad y consistencia de la información entregada a los usuarios.

También incluye medidas orientadas a asegurar la correcta administración y el flujo de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud.



El proceso se desarrolla con la participación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional, como parte de un trabajo articulado entre las entidades involucradas en el sistema de salud del magisterio.

Según indicó el vicepresidente del Fomag, Herman Bayona, la entidad se acogió a las medidas de seguimiento definidas por la superintendencia con el propósito de atender las dificultades identificadas y avanzar en la implementación de soluciones dentro del marco del plan de trabajo.

La prórroga de la medida cautelar y los ajustes al plan fueron socializados en una reunión realizada este 16 de enero, en la que participaron el superintendente nacional de Salud ad hoc, Ricardo Rojas, el Consejo Directivo del Fomag y representantes de Fecode.