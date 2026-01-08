Fomag pone en marcha plan de choque para la dispensación de medicamentos en Bogotá y Cundinamarca

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunció la implementación de un plan de choque para fortalecer la dispensación de medicamentos en Bogotá y Cundinamarca, luego de los incumplimientos registrados por el anterior gestor farmacéutico, Ramédicas.

Desde el 8 de enero de 2026, la operación quedó a cargo de Systemed, que prestará el servicio a docentes, pensionados y sus beneficiarios a través de una red de 30 puntos de atención distribuidos en la capital del país y varios municipios del departamento.

De acuerdo con el FOMAG, la dispensación se realizará mediante puntos propios de Systemed y de las redes aliadas QCL Servisalud, Servimed y Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía. En Bogotá se habilitaron 14 puntos, ubicados en distintas localidades como Chapinero, Suba, Bosa, Usme, Engativá, Teusaquillo y Tunjuelito, mientras que en Cundinamarca operarán 16 puntos en municipios como Soacha, Girardot, Fusagasugá, Zipaquirá, Chía, Facatativá, Cajicá y Ubaté, entre otros.

El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abello, explicó que esta decisión hace parte de las acciones adoptadas para garantizar el acceso oportuno a los tratamientos y normalizar los tiempos de entrega de medicamentos. Según indicó, el objetivo es cumplir con los acuerdos de nivel de servicio establecidos dentro del nuevo modelo de salud del Magisterio, en el marco del Acuerdo 003 de 2024.



La entidad detalló que la ruta de dispensación inicia en la IPS prestadora de servicios de salud del Fomag. Una vez formulado el medicamento, el usuario es direccionado a la red autorizada correspondiente.

El proceso debe concluir con la entrega completa de la fórmula médica y, en caso de presentarse faltantes, se deberá generar un pendiente que será entregado en el domicilio del usuario en un plazo máximo de 48 horas. El cierre del proceso se formaliza con la firma de conformidad del afiliado.

Finalmente, el Fomag advirtió que durante la transición del antiguo proveedor podrían presentarse afectaciones entre el 9 y el 15 de enero. Para atender esta situación, Fiduprevisora Fomag informó que se adoptarán medidas prioritarias, entre ellas la instalación de un Comité de Seguimiento con participación de representantes de los afiliados en cada departamento, con el fin de evitar traumatismos y garantizar el derecho a la salud.