En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Fomag pone en marcha plan de choque para la dispensación de medicamentos en Bogotá y Cundinamarca

Fomag pone en marcha plan de choque para la dispensación de medicamentos en Bogotá y Cundinamarca

Desde el 8 de enero, el gestor farmacéutico Systemed asumió la operación de entrega de medicamentos para docentes y pensionados del Magisterio en Bogotá y Cundinamarca, tras los incumplimientos del anterior operador.

Publicidad

Publicidad

Publicidad