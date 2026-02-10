En vivo
Blu Radio  / Política  / Inicia envío del material electoral al exterior y comienza preparación para simulacro de preconteo

Inicia envío del material electoral al exterior y comienza preparación para simulacro de preconteo

La Registraduría Nacional del Estado Civil comenzó a implementar los planes de seguridad, la capacitación de jurados de votación y distribución de material electoral para las próximas elecciones del 8 de marzo.

