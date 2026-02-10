Inicia envío del material electoral al exterior y comienza preparación para simulacro de preconteo

De cara a las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil continúa adelantando acciones para garantizar un proceso electoral seguro, organizado y transparente en todo el país.

En Bogotá, la entidad se reunió con representantes de los partidos y movimientos políticos, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, para socializar los principales aspectos del proceso en el marco de la paz electoral. Durante este encuentro se presentaron el plan de seguridad para los puestos y mesas de votación, las estrategias de capacitación de los jurados, los resultados del simulacro de preconteo, que se realizó el pasado 7 de febrero, y la pedagogía para el correcto diligenciamiento de las actas electorales.

También desde el órgano se informó que este miércoles 11 de febrero iniciará la distribución del material electoral en el exterior y que el próximo 21 de febrero se realizará un nuevo simulacro de preconteo. La Registraduría invitó a todas las organizaciones políticas a participar en las auditorías y simulacros como parte del fortalecimiento de la transparencia del proceso democrático.

Urna de votación en elecciones en Colombia. Foto de referencia. Foto: AFP

De manera paralela, la Registraduría ha intensificado las capacitaciones ante el panorama de violencia que se vive en Colombia. En donde, anteriormente, el registrador nacional alertó que en 312 municipios del país hay presencia de grupos armados ilegales y que en el 40 % de estos territorios existen intereses políticos, lo que representa un riesgo para el desarrollo normal de las elecciones.



Frente al actual panorama, se han reforzado las acciones conjuntas con la Fuerza Pública para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad electoral.

En Putumayo, se realizaron capacitaciones a la Policía Nacional en las que se socializaron los roles y responsabilidades de acompañamiento, los protocolos de seguridad y el apoyo logístico en las distintas etapas del proceso electoral, fortaleciendo la coordinación interinstitucional en el territorio y la confianza en el proceso.

Registraduría. Foto: Registraduría.

A la par, en el departamento del Quindío se capacitó a los soldados del Batallón de Servicios sobre sus funciones en los 36 puestos de votación, de cara a la jornada electoral del próximo 8 de marzo, resaltando la importancia de la preparación y el compromiso institucional.

Por parte de San Andrés se llevó a cabo un Comité de Seguridad Electoral con la participación de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Infantería de Marina y otros actores clave, en el que se revisaron las condiciones de seguridad de los puestos de votación y de los centros de escrutinio departamental y municipal.

Por el momento, las autoridades buscan garantizar un ambiente y condiciones óptimas y seguras para el desarrollo de las elecciones.