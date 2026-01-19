En vivo
Entretenimiento  / La discográfica de Carlos Vives presenta un proyecto para rescatar los clásicos panameños

La discográfica de Carlos Vives presenta un proyecto para rescatar los clásicos panameños

El álbum cuenta con una producción liderada por Carlos Vives, Andrés Leal, Alberto Gaitán y Ricardo Gaitán, además de la participación del cantautor panameño Omar Alfanno.

