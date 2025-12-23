Petro defiende emergencia económica: Recap - programa completo del 23 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 23 de diciembre:
- En su alocución, el presidente Gustavo Petro defendió decreto de emergencia económica y anunció proyecto para Constituyente
- Un niño de dos años, residente en Medellín, es el primer caso de H3N2 en Colombia tras ser confirmado con una prueba por el Ministerio de Salud.
- Carlos Caicedo explicó que su retiro a la consulta responde a profundas diferencias políticas y a lo que calificó como “incoherencias” dentro del llamado Pacto Amplio.
- Donald Trump aparece repetidamente en los últimos documentos publicados del caso Epstein.
- Venezuela denuncia ante la ONU que Estados Unidos quiere imponer una colonia con bloqueo de petroleros.