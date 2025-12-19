VIDEO: captan momento en que hombre se roba un Papá Noel inflable del garaje de una vivienda

Los hechos de inseguridad han generado preocupación tanto en Colombia como en otras partes del mundo, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando el aumento de la actividad comercial y las celebraciones es aprovechado por los delincuentes para cometer robos y estafas.

En estas fechas, las compras se intensifican y los hogares suelen ser decorados con elementos navideños, lo que convierte este periodo en un escenario propicio para distintos tipos de hechos delictivos.

Árbol de Navidad. Foto: Freepik

En Colombia, aunque las cifras oficiales consolidadas sobre robos correspondientes a diciembre de 2025 aún no han sido publicadas, las autoridades sí han reconocido que la temporada navideña representa un periodo de alto riesgo en materia de seguridad.

Por esta razón, la Policía Nacional activó un plan especial de fin de año con el despliegue de más de 183.000 uniformados en todo el país, con el objetivo de prevenir delitos como el hurto a viviendas, comercios y personas durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.



Sin embargo, ni en Colombia ni en el resto del mundo los delincuentes descansan durante la época navideña, y en algunos casos, incluso los adornos decembrinos se convierten en blanco de los robos.

Santa Claus inflable. Foto: AFP

Este es el momento en que un hombre se roba un Papá Noel de un garaje

Un inusual hurto ocurrió en la ciudad de Puebla, México, y ha generado sorpresa e indignación en redes sociales durante los últimos días, luego de que se difundiera un video de seguridad que muestra cómo un hombre se lleva un inflable de Papá Noel que estaba dentro del garaje de una vivienda particular.

Las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia de la propiedad, muestran al presunto ladrón actuando con total calma. En el video se observa cómo el sujeto ingresa al garaje, desconecta el adorno navideño, lo desinfla cuidadosamente, lo dobla y, finalmente, lo extrae entre los barrotes de la puerta metálica, sin mostrar prisa ni intentar ocultarse.

#VIRAL | Así fue como se robaron un inflable de #SantaClaus de la cochera de una casa en #Puebla. Una cámara de seguridad captó al ladrón que, con toda su calma, lo desinfló, dobló y sacó entre los barrotes del portón: pic.twitter.com/fYtmPwoFfL — Nacho Lozano (@nacholozano) December 19, 2025

El clip fue compartido inicialmente por los propietarios del inmueble; sin embargo, rápidamente se viralizó en plataformas como X, Facebook y TikTok, donde usuarios reaccionaron con una mezcla de humor, incredulidad y molestia.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado si existe una denuncia formal relacionada con el caso. Tampoco se ha revelado la identidad del responsable.

El caso continúa circulando en redes sociales como un ejemplo de los robos más insólitos registrados en esta época del año.

