Blu Radio  / Mundo  / Hombres armados acaban con la vida de funcionario público al interior de un restaurante

Hombres armados acaban con la vida de funcionario público al interior de un restaurante

Previo al impacto, la víctima fue perseguida por sujetos armados y al intentar resguardarse en un establecimiento de comida es que fue abatido por los agresores dentro del sitio.

