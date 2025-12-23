Video captó ataque de tres perros pitbull a mujer y su hijo: "Gravemente herida"

Un ataque protagonizado por varios perros de raza pitbull ha generado conmoción entre los habitantes de Ciudad de México, luego de que una mujer resultara gravemente herida y actualmente se encuentre en riesgo de perder la movilidad de una pierna y un brazo.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba a las afueras de una alcaldía municipal acompañada de su hijo cuando, de manera repentina, tres perros se abalanzaron contra el joven. Al intentar defenderlo, la madre intervino sin imaginar la magnitud del ataque que sufriría.

En un video difundido a través de redes sociales se observa el momento en el que la mujer cae al suelo tras ser atacada por los animales. Aunque su hijo intenta intervenir y alejarlos arrojándoles objetos, sus esfuerzos resultan insuficientes y los perros continúan con la agresión.

Las investigaciones iniciales señalan que los animales pertenecerían a vecinos del sector, quienes presuntamente los habrían dejado salir sin bozal ni supervisión. En las imágenes que circulan en redes se evidencia que la puerta del inmueble desde donde salen los perros se encontraba abierta al momento del ataque.



Uno de los aspectos que más ha impactado a la comunidad es que en el video se escuchan los gritos de auxilio de la mujer mientras ocurre la agresión.

Este es el video

Tres perros pitbull atacaron a una mujer en Tláhuac; la víctima sufre graves lesiones y el dueño no se hace responsable. pic.twitter.com/F8QpjqvsEr — Virales del mundo (@NuevoVirales) December 5, 2025

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos que poseen perros de razas consideradas de manejo especial, como el pitbull, a cumplir estrictamente con las normas de seguridad, incluyendo el uso de bozal y la supervisión permanente, con el fin de prevenir nuevos ataques.

Este caso ha sido comparado con otro hecho reciente ocurrido hace dos semanas en la localidad de Tullahoma, Tennessee, donde un hombre de 50 años y su nieta de tres meses de nacida fallecieron tras ser atacados por siete perros de la misma raza dentro de una vivienda.

Según se conoció, los animales involucrados en ese caso también pertenecían a vecinos del sector y ya habían estado relacionados con episodios previos de agresión. Por esta razón, familiares de las víctimas y habitantes de la zona exigen justicia y una regulación más estricta frente a la tenencia de este tipo de mascotas.