Sale a la luz audio de la conversación entre la exreina Carolina Flores y su suegra antes del crimen

El caso del asesinato de Carolina Flores, una joven exreina de belleza de 27 años, sigue causando indignación en México tras conocerse nuevos detalles que rodean el crimen ocurrido en su apartamento en el exclusivo sector de Polanco, en Ciudad de México.

En las últimas horas, se difundió un audio que revela la conversación completa que sostuvo con su suegra minutos antes de ser asesinada.

El material, que sería la continuación del video divulgado previamente, muestra un ambiente aparentemente tranquilo. En la grabación se escucha cómo ambas mujeres conversan sobre un viaje reciente. “Entonces veníamos en carro y por eso trajeron”, dice la suegra. A lo que Flores responde: “Ah, ok, no manches que se vinieron en carro”. Luego pregunta: “¿Cuánto hicieron?”, y la mujer contesta: “Desde el sábado”.

Carolina Flores Foto: Redes sociales

La charla continúa sin señales de conflicto. La suegra agrega: “Bien, la verdad es que medio mareado”, en referencia al trayecto. En otro momento, la víctima menciona: “Hace poquito mataron a alguien por aquí”, sin imaginar lo que ocurriría poco después.



Instantes más tarde, la conversación se torna aún más cotidiana. La suegra le pide: “¿Sí me puedes regalar una botella de agua?”, y Flores responde: “Sí, claro”. Sin embargo, la mujer insiste: “¿Cómo?”, a lo que la joven reafirma: “Claro que sí”.



Este es el audio

Ese sería el último intercambio registrado antes del ataque. Según el video, ambas se dirigen a una habitación fuera del alcance de la cámara, y segundos después se escucha la secuencia de disparos: uno inicial, seguido de un grito, y posteriormente múltiples detonaciones.

Tras el ataque, el esposo de la víctima —quien estaba en otra habitación con el hijo de la pareja— sale al escuchar el ruido. Es en ese momento cuando, según el audio, la suegra afirma: “Me hizo enojar”. Luego, ante la reacción del hombre, quien exclama: “Ella es de mi familia”, la mujer responde con una frase que ha generado fuerte rechazo: “Tú eres mío. Esa mujer te robó”.

Difunden nuevas imágenes del caso de Carolina Flores Gómez en Polanco.



El video muestra los segundos cruciales al ataque dentro del departamento. En la grabación se escucha al esposo de la exreina de belleza preguntarle a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”, mientras ella responde:… pic.twitter.com/0LMvam8XE0 — La Silla Rota (@lasillarota) April 23, 2026

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De acuerdo con versiones de medios locales, el hombre habría permitido que su madre abandonara el lugar tras el crimen y solo al día siguiente acudió ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para denunciar el feminicidio.

Las autoridades adelantan que la joven recibió un disparo en la cabeza, aunque en el sitio se encontraron varios casquillos, lo que coincide con lo registrado en el audio. Carolina Flores era originaria de Ensenada y había sido coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017.