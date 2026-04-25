Amiga de exreina de belleza asesinada revela nuevos detalles del caso: "Amaba a su suegra"

El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, ocurrido el pasado 15 de abril en Ciudad de México, continúa generando conmoción y revelaciones que podrían ser clave para esclarecer el caso. En medio de la investigación por feminicidio, una amiga cercana de la joven entregó detalles inéditos sobre la relación que mantenía con su suegra, hoy principal sospechosa.

Durante una entrevista con Univisión, la mujer aseguró que, contrario a lo que podría pensarse, la relación entre Carolina y su suegra no siempre estuvo marcada por conflictos. De hecho, recordó conversaciones en las que la víctima manifestaba cariño hacia ella. “Yo tengo conversaciones con Carolina donde ella menciona que amaba a su suegra”, afirmó, dejando ver que en algún momento existió un vínculo cercano.

No obstante, también explicó que esa relación cambió de manera significativa con el paso del tiempo, especialmente tras un momento determinante en la vida de la exreina. “Desde que ella se embarazó todo cambió. A mi amiga le hacía muchos comentarios pasivo-agresivos estando embarazada y ya teniendo al bebé”, relató, sugiriendo que el embarazo habría marcado el inicio de tensiones familiares.

Esto fue lo que hizo la mujer tras cometer el atroz crimen. Foto: Redes sociales

El crimen ocurrió en un apartamento en el sector de Polanco, donde, según las autoridades, la suegra de la víctima, identificada como Erika “N”, habría perpetrado el ataque antes de darse a la fuga. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México mantiene activa su búsqueda.



Uno de los elementos que más ha impactado es un audio que circula en redes sociales. En la grabación, Carolina y su suegra sostienen una conversación cotidiana minutos antes del crimen, sin que se evidencie una discusión. Poco después, ambas se dirigen a otra habitación y se escuchan múltiples disparos.

Tras el ataque, según la reconstrucción del caso, la agresora abandonó el lugar con aparente tranquilidad, llevándose su equipaje y abordando un taxi. Desde entonces, no se tiene información oficial sobre su paradero.

En medio del dolor, las personas cercanas a Carolina han alzado su voz para exigir justicia. La amiga que entregó su testimonio fue enfática en su llamado: “Quiero que esto no sea un caso más. Que se investigue y se haga justicia”.

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A este clamor se suman otras voces del entorno de la víctima. Otra amiga insistió en la necesidad de visibilizar el caso para evitar la impunidad: “No queremos que sea una cifra más y no queremos que este caso quede impune. Sí queremos que este caso se haga mediático (...) nada la va a regresar, pues simplemente queremos justicia”.

El proceso judicial sigue en curso mientras crece la presión social para que las autoridades esclarezcan lo sucedido y logren la captura de la presunta responsable.