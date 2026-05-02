Aeronáutica Civil activa plan de contingencia por cese de operaciones de Spirit Airlines

Luego de que la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines anunciara el cese definitivo de sus operaciones tras 34 años de trayectoria en el mercado, la Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia para la atención de los usuarios afectados.

La cancelación inmediata de todos sus vuelos y la suspensión de su servicio de atención al cliente afecta a cerca de 10.000 pasajeros en Colombia, según la Aerocivil.

En su comunicado, la entidad aérea aseguró que la decisión tomó por sorpresa al sector, pues la aerolínea había manifestado hasta último momento su intención de continuar operando con normalidad en el país.

Frente a esta situación, activó los protocolos de atención para los usuarios afectados. Por eso, la Superintendencia de Transporte será la encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos de los pasajeros, mientras que otras aerolíneas ya anunciaron medidas de apoyo.



Aerolínea Spirit Foto: AFP

Avianca, por ejemplo, puso en marcha un plan de protección para reubicar sin costo a viajeros con tiquetes entre el 2 y el 16 de mayo, sujeto a disponibilidad. Por su parte, LATAM también evalúa alternativas para atender la demanda.

Cabe destacar que, aunque Spirit Airlines informó que los pasajeros podrán solicitar reembolsos por los tiquetes adquiridos, aclaró que no brindará asistencia para reprogramar vuelos con otras aerolíneas, situación que deja a miles de viajeros afectados en plena temporada de desplazamientos.

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Por el momento, la Aeronáutica Civil aseguró que mantendrá su presencia en los aeropuertos para orientar a los viajeros afectados y coordinar acciones con las diferentes entidades del sector.