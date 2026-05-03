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Trump dice que países de todo el mundo han pedido ayuda para liberar sus barcos de Ormuz

Donald Trump afirmó que varios países solicitaron ayuda para liberar embarcaciones en el estrecho de Ormuz, y aseguró que ya ordenó colaborar mientras avanzan las conversaciones con Irán.

Donald-Trump-AFP.jpg
Presidente Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de may, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este domingo que varios países, la mayoría ajenos al conflicto en Oriente Medio, han pedido ayuda para liberar sus embarcaciones del estrecho de Ormuz y que ha dado órdenes para que les ayuden a salir, mientras se adelantan "conversaciones muy positivas con Irán".

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El anterior, es el único comentario que hizo Trump sobre estas conversaciones y la primera vez que habla en esos términos de las negociaciones telefónicas que sus representantes mantienen con Irán, tras haber recibido una tercera oferta de paz, que el mandatario había dicho que no le complacía.

"He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos, han manifestado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación", afirmó el jefe de Estado estadounidense en su plataforma Truth Social.

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