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Marco Rubio visitará el Vaticano tras choque entre Trump y el papa León XIV

Marco Rubio visitará Roma y el Vaticano para reunirse con líderes italianos y eclesiásticos, en medio de tensiones tras críticas de Trump al papa y a Meloni.

Marco Rubio y papa León XIV
Marco Rubio y papa León XIV.
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de may, 2026

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitará Roma y el Vaticano esta semana, afirmó una fuente del gobierno italiano este domingo, semanas después de un choque entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV.

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  1. Papa-Leon-XIV-AFP.jpg
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El jefe de la diplomacia estadounidense, de religión católica, se reunirá con sus homólogos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani, explicó esta fuente a la AFP.

Los medios italianos también informan de una reunión con el ministro de Defensa, Guido Crosetto, durante su visita de jueves y viernes.

El viaje llega después de fuertes críticas de Trump contra el papa León XIV, el primero estadounidense, y también contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de sus más cercanas aliadas en Europa.

El mes pasado, el presidente estadounidense respondió al rechazo del pontífice a la guerra en Oriente Medio calificándole de "débil" y "terrible para la política exterior".

Presidente-Donald-Trump-AFP.jpg
Presidente Donald Trump
Foto: AFP

Los medios italianos presentan la visita de Rubio como un intento de "descongelar" las relaciones.

Desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica, el pontífice estadounidense y naturalizado peruano ha criticado la campaña antiinmigración de la administración Trump.

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Pero fue su retórica antibélica, especialmente tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán que desencadenó la guerra en Oriente Medio, la que hizo estallar al presidente norteamericano.

A principios de abril, León aseguró que la amenaza de Trump de destruir Irán era "inaceptable" e instó a los estadounidenses a presionar a sus políticos para "trabajar por la paz".

Además de tildarlo de "débil" y "terrible", el magnate republicano aseguró que no era "un gran admirador del papa" y lo acusó de "jugar con un país [Irán] que quiere un arma nuclear".

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Como primera ministra italiana, Meloni consideró "inaceptables" los ataques al pontífice de Trump, que entonces también arremetió contra ella.

"Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué", declaró a mediados de abril al diario italiano Corriere della Sera.

También acusó a Meloni, una líder de extrema derecha que intentaba actuar de puente entre Europa y Washington, de no ayudar lo suficiente a Estados Unidos en la OTAN y amenazó con retirar tropas norteamericanas de Italia.

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