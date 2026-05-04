Suspenden provisionalmente a Julián Bedoya su acta de grado y diploma de abogado

En agosto de 2023, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la demanda de la Universidad de Medellín para anular el título de abogado del exsenador Julián Bedoya, por supuestas irregularidades en su trámite y desde entonces comenzó un caso que, hasta la fecha, ha dejado a algunas personas presas.

Ahora, el Consejo de Estado confirmó la suspensión provisional del acta de grado y el diploma que acreditan como abogada a Juliana Bedoya dentro del proceso de nulidad que busca tumbar ese título por presuntas irregularidades en su obtención. Esta decisión fue adoptada por la Sección Primera del Alto Tribunal, todo esto al resolver un recurso de súplica presentado por la defensa de la excongresista en contra del auto de febrero del año pasado que había decretado esta medida cautelar.

Foto: Cámara de Representantes

El Consejo de Estado concluyó que "no se vulneraron los derechos de defensa e igualdad" de Bedoya al considerar que sí tuvo oportunidad de pronunciarse sobre las pruebas argumentos que fueron valorados en esta decisión. En el análisis, la sala encontró que existen elementos suficientes para poder inferir posibles irregularidades en el proceso académico que llevó a la obtención de este título.

Julián Bedoya, quien también fue candidato a la Gobernación de Antioquia, ha negado en distintas ocasiones las irregularidades y ha sostenido que su título se obtuvo conforme a lo permitido por la autonomía universitaria, calificando algunas de las acciones judiciales en su contra como una “persecución política”.