El borrador de decreto sobre plan de austeridad; horas extras, viáticos y encuentros virtuales

El Ministerio de Hacienda publicó el borrador del decreto sobre el Plan de Austeridad del Gasto 2026. El documento empieza señalando que las entidades que hacen parte de la rama Ejecutiva van a poder modificar la planta de personal y la estructura organizacional si se genera un ahorro en el gasto.

"Estas reformas deberán contar con la autorización de inicio de trámite por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, concepto de viabilidad presupuestal expedido por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, posteriormente, obtener concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública", se lee en el documento.

Además, se deberá hacer una evaluación previa de las razones que justifiquen la contratación de personal y la celebración de contratos deben hacerse cuando sea estrictamente necesario para cumplir la misión y objetivos de cada entidad.

"A partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, las entidades y organismos que forman parte del Presupuesto General de la Nación aplicarán un plan de reducción del gasto que genere ahorro sobre los contratos de prestación de servicios para la vigencia 2026 respecto del gasto de la vigencia anterior, evitando duplicidad de contrataciones y buscando la eficiencia que racionalice recursos y optimizando el gasto público, de acuerdo con el documento técnico de austeridad que para el efecto expedirá el Ministerio de Hacienda y Crédito Público", dice el borrador de decreto.



Detalles del decreto de austeridad

En el articulo 5 el documento habla de racionalizar las horas extra y que se utilice esta figura solo si es necesario.



"Por regla general, las entidades deben contar con un Plan Anual de Vacaciones, y estas no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidad del servicio previa disponibilidad presupuestal o retiro podrán ser compensadas en dinero", señala el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno también habla de reducir los gastos de arrendamiento de instalaciones físicas.

"Todas las entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros y eventos virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos, de manera que estos sean mínimos y plenamente justificados, indicando el rol que se cumplirá y la relación directa con las funciones. Esta prelación deberá ser evaluada y sustentada para lo establecido en los artículos 8°, 9°, 10° y 11º del presente decreto", advierte el documento.

Casa de Nariño. Foto: Presidencia.

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Con este decreto, los viajes nacionales e internacionales de servidores se deben realizar en la tarifa más económica, al menos de que esté debidamente justificada otra situación. También habrá un mayor control en los viáticos, dependiendo de la duración del viaje del funcionario y los principios de austeridad, necesidad, razonabilidad y eficiencia del gasto público.

Las comisiones que van al exterior deben justificar que efectivamente la presencia física es necesaria, por otro lado, los eventos presenciales deben priorizar las instalaciones propias de cada entidad. También se revisarán los esquemas de seguridad.

"La Unidad Nacional de Protección y Dirección de Protección de la Policía Nacional, con acatamiento del marco legal y reglamentario, deberán en lo posible realizar una revisión a los esquemas de seguridad de los servidores públicos de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional у procurar reducir su conformación. Estas actuaciones deberán estar enmarcadas en el respeto a la vida e integridad personal de los servidores", dice el borrador.

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Frente al tema de la publicidad, las entidades deben abstenerse de destinar recursos a agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos o esferos, que hagan referencia a la gestión del Gobierno. Por otro lado se contempla austeridad en suscripciones a revistas y periódicos, pagándolas únicamente cuando sea necesario. Antes de contratar estudios, las entidades deberán revisar si ya hay otros con el mismo o similar objeto.

Por otro lado, deberán implementarse acciones orientadas a la sostenibilidad ambiental. El cumplimiento de todas estas medidas deberá tener un reporte semestral y se hará un control interno mensual en cada entidad.

"Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán hacer seguimiento al cabal cumplimiento de este decreto e implementarán las medidas adicionales que consideren pertinentes para hacer prevalecer la austeridad en el gasto público y los principios de economía y eficiencia de la administración pública. Las oficinas de control interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, de conformidad con el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015", dice el documento.