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Cancillería pide austeridad a sus funcionarios pese a que en un mes firmó millonarios contratos

Esto ya está en conocimiento de la Procuraduría pues la Asociación Diplomática y Consular pidió que sea revisada la contratación.

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