Cancillería pide austeridad a sus funcionarios pese a que en un mes firmó millonarios contratos

Solo en enero de 2026 fueron suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores 786 contratos por más de 77.000 millones de pesos. Los dos de mayor valor (253 millones de pesos cada uno) son para asesoría jurídica a la Dirección del Talento Humano. Aún cuando el ministerio tiene dos oficinas que ya cumplen estas funciones.

Otro de los casos que más llama la atención es el de Claudia Marisol Moreno Ojeda, quien recibió un contrato por más de 215 millones de pesos por hacer seguimiento a temas como la lucha contra la pobreza, la sostenibilidad o el desarrollo.

Moreno es la esposa del representante a la Cámara Heráclito Landínez quien confirmó a Blu Radio que su pareja es cercana a la canciller, pues trabajó con ella entre 2012 y 2013 en Madrid y por eso se dio su vinculación al ministerio. Cabe mencionar que esto no es ilegal ni configura un delito; sin embargo, Asodiplo pidió a la Procuraduría revisar si es un nombramiento que sólo responde a razones políticas.

Todo esto se da en contraste de la petición que le está haciendo la cancillería a sus funcionarios a través de una circular que conoció este medio, con fecha del 16 de marzo, en la que básicamente dicen que no hay plata, que la situación es crítica y por eso les solicitan que las actividades y eventos que hagan se desarrollen a costo cero y se realicen con los bienes y servicios con los que cuenta la cartera.



En el documento se especifica que se deben abstener de solicitar “requerimientos tales como sonido, mobiliario, audiovisuales, refrigerios, almuerzos, montajes, traducciones” para cualquier evento que realicen.