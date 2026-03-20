Canciller confirmó que Colombia no ha enviado nota de protesta a Ecuador

En entrevista con Blu Radio la canciller, Rosa Villavicencio, aseguró que esperan que antes de que termine el Gobierno el presidente Gustavo Petro sea retirado de la Lista Clinton. Sobre la relación con Ecuador confirmó que aún no se ha enviado una nota diplomática pese a que fue anunciada por el mandatario.

También se refirió a la fallida reunión con Delcy Rodríguez y explicó que el lugar en el que se realizaría era “inseguro y muy abierto” y por eso fue cancelado por el gobierno del vecino país.

Blu Radio: Usted dijo que la petición para que se levanten las sanciones contra el presidente Gustavo Petro, como su inclusión en la lista OFAC, ya se habían hecho mediante canales diplomáticos. ¿Cuáles canales y cuál fue la respuesta?

"Bueno, nosotros cuando apareció la noticia de las sanciones OFAC, desde luego desde Cancillería hicimos una nota verbal pidiendo que se levantaran porque son un castigo que no admitimos por un planteamiento político, filosófico de los principios del presidente. No hemos tenido respuesta, pero digamos eso no es óbice para todo lo que posteriormente ha venido sucediendo en una forma positiva de restablecer el diálogo entre los dos presidentes y de mejorar sustancialmente las relaciones también entre Colombia y Estados Unidos en los diferentes ámbitos en los que veníamos trabajando".



Canciller, incluso el presidente puso un trino en el que hacía la petición al gobierno Trump de sacarlo de esa lista. ¿Ustedes esperan que antes de terminar el gobierno esto se dé?

"Bueno, nosotros esperamos que efectivamente se obre en justicia y que así sea".

Canciller, la visa del presidente había sido de vuelta para su viaje a Washington y hasta el fin de su mandato. Su intención es también que se extienda incluso después del mandato del presidente Gustavo Petro

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"Nosotros en razón de que tenemos que ir a Estados Unidos como miembros también del Consejo de Seguridad y miembros de Naciones Unidas pues solicitamos la visa para el presidente la cual ha sido otorgada hasta el 7 de agosto. Seguramente si la solicita posteriormente pues igual se la dar pero ahora es con fines oficiales".

Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Fotos: AFP.

¿Se tiene prevista otra visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos antes de que termine su gobierno?

"Sí, es muy posible porque debemos hacer una presentación y una intervención en el Consejo de Seguridad. En junio Colombia lleva la presidencia del Consejo de la Seguridad y hay unos eventos muy importantes que tenemos que hacer como eventos insignia de lo que ese país que lleva la presidencia propone a la comunidad internacional".

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El presidente Petro tuvo una nueva llamada con Trump hace pocos días. ¿Usted ha tenido comunicaciones, por ejemplo, con Marco Rubio, el secretario de Estado?

"Nosotros tenemos nuestra representación diplomática, a través de la representación diplomática se han venido tramitando algunos aspectos que tienen que ver sobre todo con el tema de los deportados, aquí también hablamos permanentemente con el encargado de negocios para abordar los diferentes asuntos que en este momento pues tienen que ver con las sanciones OFAC, sobre las posibilidades de la ley, de desarrollo de proyectos de inversión, económicos con Venezuela".

¿Usted le ha pedido directamente al encargado de negocios de Estados Unidos que saque de la lista Clinton al presidente Petro?

"No, nosotros no lo hacemos de manera diplomática directamente a la entidad que corresponde en Estados Unidos y estamos a la espera de una respuesta, pero también quiero decirle que el presidente Petro está en esa lista injustamente y esperamos que Estados Unidos obre también en consecuencia".

Canciller le cambio el tema para hablarle de Ecuador. ¿En qué está la relación?

"En este momento nosotros estamos a través de los ministerios de defensa verificando qué efectivamente pasó con esa bomba que tal vez rebotó al lado de la frontera colombiana. Cuando tengamos una respuesta técnico-militar, comunicaremos a la opinión pública. Ese por un lado. Y por otra parte, estamos trabajando y hablando con el secretario general de la CAN para propiciar una reunión que logre dirimir y que aborde de manera constructiva las diferencias que tenemos".

Canciller, dos preguntas sobre ese tema. ¿Ustedes consideran que esa bomba puede ser una violación a la soberanía nacional y a esa reunión asistiría el presidente Gustavo Petro?

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"No, no, no hay planteado ningún encuentro con el presidente del Ecuador aún".

Canciller, esa nota diplomática el presidente Gustavo Petro la había anunciado, pero ¿ya se envió?

"No, estamos esperando los resultados de la investigación para saber qué fue lo que pasó y en ese sentido poder hacer la nota diplomática".

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Canciller sobre Venezuela, ¿por qué la presidenta encargada decidió no venir a Colombia a última hora? ¿Desconfía del gobierno colombiano?*

"No, es que el encuentro era en un sitio que no era tan seguro, muy abierto y ellos consideraron que había riesgos y por eso la cancelaron".

En esa reunión de buena vecindad que ustedes anunciaron en Venezuela con el gabinete venezolano, ¿estaría el presidente Gustavo Petro?

"Es posible que si. En principio nosotros vamos avanzando con los comités técnicos binacionales, con una serie de encuentros que tienen que ver sobre los temas de la agenda y cuando ya los tengamos bastante trabajados, pues es cuando se va a producir esa comisión, que es muy posible que sí. Hasta el momento no lo tenemos todav cerrado del todo pero es una fecha hacia la cual se esta trabajando".

Colombia quiere traer gas de Venezuela, vender energía y comprar Monomeros, ¿en qué va esto?

"Lo primero es que a las empresas venezolanas se les levante las sanciones para poder trabajar con ellas, pensar en comprarlas, y en que puedan transmitir el gas por el gasoducto, aunque el gasoducto tiene una parte que está averiada y hay que restaurarlo, son cerca de unos 4 kilómetros que deben ser recuperados. Entonces esperamos que eso se normalice y de esa manera podremos iniciar el paso a paso y las hojas de ruta para restablecer y sobre todo porque el objetivo es la recuperación de la economía del occidente venezolano y también aprovechar las oportunidades para Colombia".

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José Antonio Kast,presidente de Chile, propuso un corredor humanitario para que regresen ciudadanos venezolanos ¿Colombia va a apoyar esta iniciativa?

"No, esa es una negociación que tiene que hacer Chile con Venezuela, porque son ciudadanos venezolanos".