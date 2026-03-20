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Blu Radio  / Nación  / Canciller confirmó que Colombia no ha enviado nota de protesta a Ecuador

Canciller confirmó que Colombia no ha enviado nota de protesta a Ecuador

Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno espera resultados técnicos antes de pronunciarse sobre el incidente en la frontera.

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