Brote de hantavirus en crucero ¿Hay riesgo en entornos cerrados y viajes largos?

La muerte de tres pasajeros en un crucero que navegó por el Atlántico dejó grandes preocupaciones, pues el hecho puso el foco en una enfermedad poco común pero potencialmente letal, el hantavirus. La Organización Mundial de la Salud confirmó al menos un caso mediante laboratorio y reportó otros cinco sospechosos, mientras coordina la respuesta entre varios países y la evacuación de pasajeros afectados.

“La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo. A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, informó la (OMS) a la AFP en Ginebra.

El brote ocurrió a bordo del MV Hondius, un barco de expedición que recorrió zonas remotas desde Ushuaia hasta África. Este tipo de viajes, cada vez son más populares entre los turistas, pero existen falencias en la atención médica, pues es limitada, las evacuaciones pueden tardar días y la coordinación depende de múltiples sistemas de salud. Según la OMS, ya se han hecho investigaciones epidemiológicas y evaluaciones de riesgo para evitar una mayor propagación entre los pasajeros a bordo.



¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa?

Según organizaciones de salud a nivel mundial, el hantavirus es una familia de virus transmitidos principalmente por roedores. Las personas se infectan al inhalar partículas contaminadas provenientes de la orina, saliva o excrementos de estos animales, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Aunque es poco frecuente, su peligrosidad radica en su rápida evolución, pues la enfermedad suele comenzar con síntomas similares a los de una gripe (fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza o malestar general) lo que dificulta su detección temprana.



Hantavirus, enfermedad transmitida por roedores. Foto: Hospital Ángeles.

De acuerdo con la Asociación Americana del Pulmón , este virus en pocos días, puede avanzar hacia una fase grave con complicaciones respiratorias severas, acumulación de líquido en los pulmones e incluso fallas cardíacas, lo que puede llevar a la muerte si no se trata a tiempo.



¿Hay riesgo en entornos cerrados y viajes largos?

Aunque el hantavirus no suele transmitirse fácilmente entre personas, los entornos cerrados y prolongados, como un crucero, pueden aumentar la preocupación sanitaria. La convivencia estrecha, la dificultad para identificar el origen de la exposición y la imposibilidad de acceso inmediato a hospitales especializados complican la gestión de estos casos.

Además, organzaciones de salud a nivel mundial han advertido recientemente sobre el aumento de casos en algunas regiones de América y la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, lo que añade contexto a este incidente.

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A pesar de la gravedad de los casos reportados, las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

Según The New York Times, el departamento Nacional de Salud de Sudáfrica, indicó que “no hay necesidad de que el público entre en pánico, porque solo dos pacientes del crucero han estado dentro de las fronteras”. Además, la Organización Mundial de la Salud está "coordinando una respuesta multinacional para contener prevenir una mayor propagación de la enfermedad".

*Con información de AFP.

