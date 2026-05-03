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Dos muertos por hantavirus en crucero de lujo: estos son los síntomas que no debe ignorar

La Organización Mundial de la Salud investiga casos de síndrome respiratorio en un crucero y coordina respuesta internacional ante posible brote de hantavirus.

Síntomas del hantavirus
Hantavirus.
Foto: Freepik
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 3 de may, 2026

Dos personas murieron por un síndrome respiratorio agudo mientras viajaban en un crucero entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde, informó el domingo a AFP un portavoz del Departamento de Salud de Sudáfrica, donde fue hospitalizado otro afectado.

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El foco se declaró a bordo del crucero MV Hondius. El pasajero hospitalizado en Johannesburgo dio positivo por un hantavirus, una familia de virus capaz de provocar fiebre hemorrágica, precisó el portavoz sudafricano, Foster Mohale.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

Los hantavirus se transmiten a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Rata - roedores
Rata.
Foto: Freepik

"La OMS está al tanto de casos de síndrome respiratorio agudo grave en un crucero que navega por el Atlántico", indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la AFP en Ginebra, sin aportar detalles sobre el balance. "Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública", agregó.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Según Medline Plus, la enfermedad por hantavirus suele comenzar con síntomas similares a los de la gripe y puede empeorar rápidamente tras una breve mejoría, evolucionando hacia signos más graves en pocos días.

  • Escalofríos
  • Fiebre
  • Dolores musculares
  • Tos seca
  • Malestar general
  • Dolor de cabeza
  • Náuseas
  • Vómitos
  • Dificultad respiratoria

Víctimas mortales en el crucero

Un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió a bordo del barco y su cuerpo fue depositado en Santa Elena, un territorio británico del Atlántico Sur, explicó Mohale.

Cruceros.
Cruceros.
Foto: Alcaldía de Santa Marta.

Su esposa, de 69 años, también cayó enferma a bordo y fue evacuada a Sudáfrica. Murió en un hospital de Johannesburgo, indicó el vocero, según el cual aún no puden confirmar la nacionalidad de las víctimas.

El tercer caso, un británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y está ingresado en cuidados intensivos.

El MV Hondius figura como crucero polar en los portales de varias agencias de viajes. Está operado por una empresa con sede en los Países Bajos, Oceanwide Expeditions. Uno de los cruceros ofrece un itinerario que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas de Georgia del Sur y Santa Elena.

Según varias páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.

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