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Blu Radio  / Salud  / A joven de 25 años le diagnosticaron cáncer de ovario: ignoró estos síntomas que creía comunes

A joven de 25 años le diagnosticaron cáncer de ovario: ignoró estos síntomas que creía comunes

Una joven vivió meses de incertidumbre y terribles dolores hasta recibir un diagnóstico inesperado que cambió su vida y la llevó a iniciar un duro tratamiento.

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