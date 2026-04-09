A joven de 25 años le diagnosticaron cáncer de ovario: ignoró estos síntomas que creía comunes

Durante meses, una joven de 25 años convivió con molestias que parecían, en principio, problemas digestivos comunes. El dolor abdominal era intermitente, pero con el tiempo se volvió constante y más intenso, acompañado de un malestar general que no desaparecía.

Aunque acudió varias veces a consulta médica, las respuestas que recibía apuntaban siempre a causas frecuentes como gastritis, reflujo ácido o algún problema relacionado con la alimentación. “Seguían diciéndome que tal vez eran problemas intestinales… reflujo ácido o algo que estaba comiendo”, recordó la joven, al señalar que sentía que entraba en un mismo ciclo sin salida.

Sin embargo, la situación empezó a cambiar cuando el dolor se trasladó hacia la zona pélvica, volviéndose mucho más agudo. Ante el empeoramiento de los síntomas, decidió acudir a urgencias junto a su madre, buscando por fin respuestas claras a lo que estaba ocurriendo en su cuerpo.

La protagonista de esta historia es Shecid Ávila, una manicurista de 25 años que reside en Augusta, Georgia. Según relató, durante meses sintió que sus síntomas no eran tomados con la suficiente seriedad, a pesar de que su malestar iba en aumento y afectaba su vida diaria.



Shecid Ávila, manicurista de 25 años que fue diagnosticada con cáncer de ovario. Foto: Redes sociales

En el servicio de urgencias, los médicos realizaron varios exámenes y detectaron una masa en el ovario. Aunque en un principio le dijeron que no parecía tratarse de cáncer, la incertidumbre se mantuvo. Permaneció hospitalizada y posteriormente fue sometida a una cirugía, aún con la esperanza de que el diagnóstico fuera algo benigno.

La confirmación llegó semanas después, en una cita de seguimiento a comienzos de 2026, cuando le informaron que se trataba de cáncer de ovario en etapa 1. “Fue entonces cuando me dijeron que encontraron cáncer… honestamente estaba asustada, no me lo esperaba”, expresó Ávila al recordar el momento en que recibió la noticia.



El cáncer de ovario no es muy común en gente joven

El caso llamó la atención por su edad, ya que este tipo de cáncer suele diagnosticarse en mujeres mayores. De acuerdo con la Ovarian Cancer Research Alliance, la edad media de diagnóstico del cáncer de ovario ronda los 63 años, y es más común entre mujeres de 55 a 64 años, lo que hace que el caso de la joven sea poco habitual.

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Tras el diagnóstico, inició tratamiento con quimioterapia, un proceso que no solo trajo efectos físicos, sino también momentos emocionalmente difíciles. Uno de los más complejos fue la caída del cabello. La joven relató que incluso el dolor en el cuero cabelludo era constante cuando comenzaba a perderlo, lo que la llevó a tomar la decisión de afeitarse la cabeza.

Ese momento, que grabó sin saber si lo compartiría, terminó volviéndose viral en redes sociales. Su video en TikTok alcanzó millones de reproducciones y generó una ola de reacciones de apoyo, además de testimonios de otras mujeres que se sintieron identificadas o que decidieron acudir al médico tras ver su historia.

Hoy, mientras continúa su tratamiento, asegura que su perspectiva de vida cambió por completo. Ahora valora más los pequeños momentos, vive con menos prisa y mantiene la esperanza de recuperación. Su mensaje, insiste, es claro: no ignorar las señales del cuerpo y buscar atención médica a tiempo puede marcar una diferencia crucial.