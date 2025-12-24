Impresionante video de conductor que circuló en contravía dentro del túnel de Gualanday

En un hecho que pudo terminar en tragedia, un conductor, días antes de Navidad, puso en grave riesgo la vida de varias personas al transitar en contravía dentro del túnel de Gualanday, ubicado en Tolima.

El suceso ocurrió específicamente en el sector que conecta el túnel con el puente elevado, y en un video se ve el peligroso momento que se vivió en la vía ante la mirada atónita de decenas de conductores que transitaban por la zona.

Al ser interceptado por las autoridades de tránsito para realizar el control respectivo, el implicado se negó a realizarse la prueba de alcoholemia.

Ante esta conducta, las autoridades competentes ya se encuentran adelantando los procedimientos correspondientes para establecer las sanciones legales del caso.



Vea el video aquí:

Sobre accidente en el túnel de Gualanday

Este túnel ha sido escenario de varios accidentes de tránsito, muchos de ellos, por transitar también en contravía. Ese fue el caso de un incidente en el que el conductor de una camioneta ingresó en sentido contrario atropellando a un motociclista.

Esta persona también se negó a la prueba de alcoholemia y fue trasladado al hospital San Rafael. Actualmente, enfrenta tres comparendos por su conducta.

Por ello, en su momento, la Concesionaria APP GICA S.A rechazó las alegaciones del conductor y reafirmó su compromiso con la seguridad en la zona.

