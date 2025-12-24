En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 220.000 pasajeros se movilizarán por la Terminal de Cali en víspera de Navidad

Más de 220.000 pasajeros se movilizarán por la Terminal de Cali en víspera de Navidad

Aumenta desde este miércoles el tránsito de vehículos y viajeros a través de la Terminal de Transportes de Cali.

Publicidad

Publicidad

Publicidad