Más de 220.000 pasajeros se movilizarán por la Terminal de Cali en víspera de Navidad

Son miles los usuarios que de Cali se movilizan a otras regiones del país, mientras que otros llegan a la Terminal de Transportes de la ciudad. Según las autoridades, este 23 y 24 de diciembre se espera tener el pico más alto de viajeros del año.

Diego Mauricio Peña, director operativo de la Terminal de Transportes de Cali, indicó que de la ciudad viajarán más de 78.000 personas, mientras que los que llegan son cerca de 150.000, varios de ellos turistas que vienen a la Feria 2025.

“Nuestra meta es lograr los despachos de al menos 6.700 vehículos de la municipal en los diferentes destinos y movilizar cerca de 78.000 usuarios para los días de hoy y mañana. Los ingresos podrían ser del doble de pasajeros. Cerca de 150.000 usuarios recogidos de las diferentes vertientes en los corredores, sobre todo del sur y de la parte de Medellín y Bogotá”, dijo Peña.

En las diferentes vías del departamento también habrá controles en las entradas y salidas para garantizar el viaje seguro de los usuarios.

“Tenemos una proyección de movilidad para los días 23 y 24. Un aproximado de 166.000 vehículos, donde tenemos proyectado que salgan del departamento 84.000, aproximadamente, e ingresen 82.000 y, teniendo en cuenta esto, se ha dispuesto la instalación de 15 áreas de prevención, las cuales están ubicadas en puntos estratégicos del departamento”, expresó el teniente coronel Justo Rivera, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca.

Los destinos con mayor venta de tiquetes desde Cali son hacia el corredor del sur del país, ciudades como Popayán y Pasto, así como el Eje Cafetero, Antioquia, Bogotá y la Costa Atlántica.