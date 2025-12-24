En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Compró el iPhone 17 Pro Max por Temu y esto le costó; resultado fue inesperado

Compró el iPhone 17 Pro Max por Temu y esto le costó; resultado fue inesperado

En el video, grabado desde España, el joven documentó paso a paso la llegada y apertura del paquete, despertando curiosidad entre miles de internautas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad