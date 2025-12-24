Compró el iPhone 17 Pro Max por Temu y esto le costó; resultado fue inesperado

Las compras por plataformas digitales como Temu o Shein siguen generando todo tipo de reacciones en redes sociales, especialmente en temporada navideña, cuando miles de usuarios aprovechan las ofertas para adquirir productos tecnológicos. En este contexto, un video publicado en TikTok se volvió viral tras mostrar el inesperado resultado de una costosa compra.

El protagonista fue el usuario @chalotventura, quien aseguró haber adquirido un iPhone 17 Pro Max a través de Temu. En el video, grabado desde España, el joven documentó paso a paso la llegada y apertura del paquete, despertando curiosidad entre miles de internautas.

Durante la grabación, el creador de contenido se mostró optimista frente a la compra y expresó su confianza en la plataforma. Incluso destacó el peso del paquete, la protección del empaque y la apariencia del dispositivo, que a simple vista parecía un teléfono de alta gama, con un supuesto almacenamiento de un terabyte.

Sin embargo, a medida que avanzaba el unboxing, comenzaron las dudas. El joven se mostró confundido por algunos detalles del equipo y por el sistema operativo, al notar la presencia de la Play Store, lo que puso en entredicho la autenticidad del dispositivo.



Según relató, el supuesto iPhone le costó 2.049 euros, una cifra cercana a los 9 millones de pesos colombianos, lo que intensificó el impacto del video y la reacción de los usuarios en redes sociales. El clip rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios, muchos de ellos advirtiendo sobre los riesgos de comprar tecnología de alta gama en este tipo de plataformas.

Cabe señalar que el creador de contenido reside en España y que, de acuerdo con lo indicado, este tipo de productos estaría disponible únicamente en ese país. El caso reabrió el debate sobre la veracidad de las ofertas en aplicaciones de comercio electrónico y la importancia de verificar cuidadosamente las características antes de realizar compras de alto valor.