Compró un silla por Temu y quedó sin palabra con lo que llegó: video es viral

En redes sociales hay miles de historias que se hacen virales, especialmente aquellas relacionadas con compras por internet en plataformas conocidas por sus irresistibles descuentos. Entre ellas destacan Temu y Shein, que ofrecen desde ropa hasta productos para el hogar, accesorios para mascotas y más.

En esta ocasión, un video publicado en TikTok por la usuaria @evaevarista se ha vuelto viral por mostrar una inesperada experiencia de compra. El clip, compartido el pasado 28 de julio, ya acumula más de 3,6 millones de reproducciones y ha generado cientos de comenta

rios.

La joven relató que decidió comprar un banco por Temu, pero no revisó las medidas del producto antes de confirmar el pedido. Al recibirlo, descubrió que el banco era “miniatura”, algo que desató risas tanto en ella como en los internautas. “Los pedidos de mi madre, me meo”, escribió en la descripción del video.



“Te sirve cuando vayas a hacer fila y te canses, te sientas”, “Para hacer la pedicura nada mal”, “No me río porque me pasaría perfectamente” y “Hay que leer bien”, son algunas de las reacciones más destacadas de los usuarios.

¿Cómo solicitar una devolución en Temu?

Para quienes enfrenten situaciones similares, Temu permite gestionar devoluciones de forma sencilla:

