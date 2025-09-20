Compró un soporte de papel higiénico en Temu y lo que llegó la dejó sin palabras

Las compras por internet suelen dejar anécdotas insólitas, y así le ocurrió a Nancy, una influencer chilena que terminó viviendo una curiosa experiencia tras pedir un accesorio de decoración en la plataforma Temu.

La joven, conocida en TikTok como @nancyponceph, había encargado un soporte de papel higiénico con diseño de cámara retro. El producto estaba en oferta con un 22 % de descuento y, según la publicación, quedaban pocas unidades disponibles. Nancy lo adquirió por $11.495, pero lo que llegó a su casa distaba mucho de lo que esperaba.

Cuando abrió el paquete notó que en lugar del portarrollos le habían enviado únicamente una fotografía del objeto, en tamaño reducido. “Ni fruna se atrevió a tanto”, escribió al compartir el video que rápidamente se volvió viral.

Lejos de molestarse, decidió tomarse el episodio con humor. Incluso mostró que improvisó colocando la imagen en la pared de su baño con cinta adhesiva, simulando que tenía el accesorio original.



El clip no tardó en acumular miles de reacciones y comentarios de usuarios que celebraron su ingenio y compartieron experiencias similares con compras online. “Siempre me dicen: compra en Temu, pero siempre veo que les mandan cosas así, me quedo con Ali jajajaja”, escribió un internauta. Otro agregó: “Mi papá lo pidió y sí le llegó, y es la raja jajajaja. Ojalá encuentres el real”.