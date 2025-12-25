En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Sabores globales y tradición local: la propuesta de los chefs de Dolores para fiestas de fin de año

Sabores globales y tradición local: la propuesta de los chefs de Dolores para fiestas de fin de año

Con una trayectoria marcada por el conocimiento de la cocina internacional, los expertos sugieren una mezcla equilibrada entre las tradiciones arraigadas y técnicas contemporáneas para deleitar a los comensales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad