Temporada escolar 2026: hasta el 26 de diciembre están abiertas las matrículas en Bogotá

Antes de que se termine el año, todavía hay niñas, niños y jóvenes que no tienen su cupo escolar asegurado para el próximo año, por eso la Secretaría de Educación de Bogotá hizo un llamado a adelantar este trámite antes del 26 de diciembre de manera virtual.

Hasta el próximo viernes están abiertas las matrículas para la temporada escolar 2026 en los colegios públicos del Distrito. Padres de familia, acudientes y personas interesadas en acceder a un cupo nuevo pueden hacer la solicitud de manera virtual, gratuita y sin intermediarios.

Este trámite se adelanta a través de la página oficial de la Secretaría de Educación, www.educacionbogota.edu.co, donde los usuarios pueden consultar la oferta disponible, elegir el cupo escolar y formalizar la matrícula en un solo proceso, cargando los documentos requeridos. La entidad insiste en que no se debe acudir a terceros ni realizar pagos, ya que la educación en los colegios oficiales del Distrito es completamente gratuita.

El proceso está habilitado para quienes requieran cupo nuevo en los niveles de primera infancia, educación básica, media y educación para jóvenes y adultos en alguno de los 413 colegios distritales de la ciudad, en los que este año estudiaron más de 700.000 alumnos.



En el caso de la primera infancia, las matrículas para niñas y niños entre 0 y 5 años están abiertas durante todo el año. Los menores entre 0 y 3 años son atendidos en jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), mientras que los niños y niñas entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos directamente en los colegios oficiales de Bogotá.

Las inscripciones, en este caso, también se articulan con la plataforma www.delamanocontigo.gov.co, cuyo objetivo es facilitar el ingreso y permanencia de los menores de edad en el sistema educativo distrital, garantizando rutas claras y sencillas para las familias.

El proceso de matrícula es principalmente virtual y permite a los usuarios seleccionar directamente el cupo disponible según su lugar de residencia y la oferta educativa. Una vez diligenciado el formulario, el sistema permite formalizar la matrícula de inmediato.

Para evitar errores en el registro, la Secretaría recomienda tener a la mano información y documentos básicos como el documento de identidad del acudiente y del estudiante, el recibo de un servicio público del lugar de residencia del estudiante y un número de celular y correo electrónico válidos y activos.

Además, el formulario contempla solicitudes especiales, para las cuales se deben adjuntar soportes específicos. Por ejemplo, si el estudiante presenta alguna discapacidad, trastorno del aprendizaje o del comportamiento, se debe cargar el diagnóstico o certificación médica emitida por el sector salud.

En aso de que el estudiante tenga hermanos o hermanas matriculados en un colegio oficial, se solicita adjuntar una copia del documento de identidad del hermano o hermana como soporte del vínculo familiar. Aunque estos documentos no son exigidos en la formalización de la matrícula, sí son soportes para la información diligenciada en los formularios.