En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Temporada escolar 2026: hasta el 26 de diciembre están abiertas las matrículas en Bogotá

Temporada escolar 2026: hasta el 26 de diciembre están abiertas las matrículas en Bogotá

Con el cierre del año, la Secretaría de Educación de Bogotá recuerda a padres y acudientes asegurar el cupo escolar para 2026 en los colegios públicos del Distrito.

Publicidad

Publicidad

Publicidad