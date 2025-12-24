La ciencia explica qué significa la sensación de tener una palabra en la "punta de la lengua"

Una de las habilidades que tienen las personas es la de comunicar sus ideas mediante sonidos articulados, a esto se le conoce como el habla, una acción esencial para la vida de muchos.

Con esto, las personas pueden interactuar entre ellas y expresarse mejor, pero en ocasiones ocurre la sensación de haber olvidado una palabra de la que se tiene conocimiento, pero en ese momento es imposible recordarla. A esto se le conoce popularmente como tener una palabra en la "punta de la lengua".

La sensación de tener una palabra en la "punta de la lengua"

El fenómeno que seguramente le ha ocurrido a una gran mayoría de las personas en el mundo, se conoce como tip-of-the-tongue (TOT) por sus siglas en inglés, (punta de la lengua). Esa sensación incómoda es más común de lo que parece y tiene una explicación científica.

A diferencia de un olvido completo, aquí la memoria está activa. La persona puede recordar pistas parciales como cuántas sílabas tiene la palabra o con qué letra comienza. Los especialistas llaman a esto “recuerdo genérico”, es decir, fragmentos del conocimiento que confirman que la información existe, aunque no se exprese.



¿Qué ocurre en el cerebro y qué significa?

Durante un TOT, el cerebro intenta compensar la ausencia del término exacto con aproximaciones. Surgen palabras parecidas en sonido o significado que no son las correctas. Estas palabras pueden empeorar la situación porque interfieren con la recuperación adecuada.



Por eso, cuando alguien está atrapado en este fenómeno, lo más recomendable, según estudios, suele ser hacer una pausa y evitar que otros sugieran términos, menos ruido ayuda a que la conexión correcta se restablezca.

La explicación científica indica que el fenómeno se debe a un problema temporal en la recuperación de los sonidos. Para decir una palabra, "su significado activa una entrada léxica y, a partir de ahí, los componentes fonológicos. En el TOT, esa activación sonora queda incompleta".

Factores como el envejecimiento o el bilingüismo pueden volver estas conexiones más exigentes, aumentando la probabilidad del bloqueo. Indican estudios

Asimismo, investigaciones de neuroimagen muestran que, mientras dura el episodio, "se activan regiones en el cerebro asociadas al control cognitivo y a estrategias alternativas, como la visualización", por lo cual, es mayor el esfuerzo que hace la persona para recordar la palabra.



Cuando se está a punto de hallar la palabra

La incomodidad de tener la palabra en la “punta de la lengua” no es solo cognitiva. También trae una carga emocional que, según los expertos, "se traduce en la expectativa del alivio que llegará cuando la palabra aparezca".

Esa anticipación “genera una activación fisiológica, como la dilatación de la pupila, y explica por qué la experiencia resulta tan intensa”.

Cuando por fin se restablece la conexión adecuada en el cerebro, la palabra emerge inmediatamente. Este momento suele venir acompañado de una sensación de alivio. “Es un pequeño insight que recuerda algo fundamental, el cerebro no había olvidado, solo necesitaba tiempo para reorganizar sus ideas”.

