Revelan por qué algunas personas son más celosas, según un estudio

Los celos dentro de una relación de pareja pueden tener múltiples causas, pero una investigación internacional sugiere que el descanso juega un papel clave en la forma en que se gestionan estas emociones. El estudio, publicado en la revista científica Sleep, encontró una relación directa entre la falta de sueño y el aumento de sentimientos como la envidia y los celos.

La investigación se llevó a cabo con 68 adultos que respondieron cuestionarios sobre sus hábitos de descanso y su vida emocional. Durante varias semanas, los investigadores analizaron cómo las horas de sueño influían en el estado de ánimo y en la manera en que las personas enfrentaban sus relaciones afectivas.

Giovanny Alvarado, académico de la Montana State University y uno de los responsables del estudio, explicó que las personas con apego ansioso o con altos niveles de inseguridad en sus relaciones son especialmente propensas a experimentar celos cuando no descansan lo suficiente. “Descubrimos que quienes presentan este tipo de apego pueden ser particularmente vulnerables a sentimientos de envidia y celos tras noches de poco sueño”, señaló en declaraciones al medio Lun.

Celos, referencia Foto: Unplash

El experto indicó, además, que este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en parejas casadas. Según Alvarado, para algunos individuos el manejo de situaciones sociales y emocionales puede volverse más complejo dentro del matrimonio, especialmente cuando el cansancio se acumula.



Finalmente, el académico recordó que dormir bien no solo es fundamental para la estabilidad emocional, sino también para la salud en general. Por ello, recomendó que los adultos procuren dormir alrededor de siete horas diarias y planificar el descanso en horarios nocturnos, con el fin de mejorar la calidad del sueño y, con ello, el bienestar emocional dentro de la relación.