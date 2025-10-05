Hombre montó escena de celos en discoteca: sacó arma al ver que invitaron a su novia a bailar

Un momento de pánico se vivió en un bar restaurante de Costa Rica cuando un hombre, enfurecido por celos, sacó un arma de fuego y la apuntó contra dos jóvenes que habían invitado a bailar a su pareja. El incidente ocurrió el pasado 13 de septiembre y quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, que se encontraba lleno de clientes.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la sección contra el crimen organizado, detuvieron a la medianoche de este miércoles a un hombre de 35 años, identificado con los apellidos Castro Moya y conocido como “Cotoño”, en la zona de La Rita, Pococí.

En las imágenes se observa cómo la discusión escaló: uno de los involucrados desenfunda una pistola y apunta primero a uno de los jóvenes. Segundos después, al ser increpado por otra persona, vuelve a encañonar, esta vez contra el segundo joven.

De acuerdo con versiones preliminares, una de las víctimas sería hijo de un hombre identificado con los apellidos Blando Ramírez, alias 'La H', señalado en el pasado como jefe de sicarios de la organización criminal de Alejandro Arias Monge, alias 'Diablo'. Aunque este vínculo despertó el interés público, las autoridades no han confirmado que el hecho esté relacionado con estructuras del crimen organizado.



Por ahora, una de las principales hipótesis apunta a que la confrontación surgió por un conflicto personal, presuntamente motivado por celos hacia una mujer.

El incidente no dejó personas heridas gracias a la intervención de terceros que lograron separar a los implicados. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer por completo lo ocurrido.