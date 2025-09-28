En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Tragedia en plena boda: novio se desplomó mientras bailaba y perdió la vida

Tragedia en plena boda: novio se desplomó mientras bailaba y perdió la vida

El día más feliz de una pareja terminó en tragedia cuando el novio murió repentinamente. El hecho quedó en video.

novio se desplomó mientras bailaba en su bosa
novio se desplomó mientras bailaba en su bosa
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

Lo que debía ser uno de los días más felices para Ashraf Abu Hakam y su esposa terminó convertido en una tragedia que conmocionó a los asistentes a su boda en Egipto. El hecho quedó grabado por los mismos invitados.

Durante la celebración, el novio bailaba sonriente junto a su esposa e invitados en la pista de un salón de fiestas. En medio de un baile tradicional egipcio que incluía agitar los característicos palos de Saidi, Ashraf se mostraba visiblemente emocionado mientras saludaba a quienes lo felicitaban por el enlace.

El ambiente era festivo y la mayoría de los presentes, incluidos varios niños, observaban a la pareja. De pronto, el novio se llevó la mano al pecho y tosió ligeramente, aunque continuó bailando y conversando con los invitados.

Minutos después, cuando una de las invitadas invitó a la novia a colocarse al frente de la pista, la alegría se transformó en pánico: Ashraf se desplomó de manera repentina frente a todos, quedando tendido en el suelo mientras los asistentes, sorprendidos, intentaban auxiliarlo.

Testigos relataron que varias personas trataron de reanimarlo mientras esperaban la llegada del personal médico, pero nada se pudo hacer. Los profesionales que acudieron al lugar confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

¿De qué murió el novio?

De acuerdo con medios locales, el novio falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio repentino. El dramático momento fue captado en video por uno de los asistentes a la boda, cuyas imágenes circularon en redes sociales y provocaron conmoción por la inesperada tragedia.

