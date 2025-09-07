Video: a novia le llueven arañas en plena boda; todo un nido cayó sobre su cabeza

Uno de los momentos más especiales en la vida de una pareja, que estaban en medio de su ceremonia de boda, se transformó en uno de los más terroríficos luego de un suceso que nunca olvidarán: un nido de arañas cayó sobre la cabeza de la novia.

El inesperado incidente ocurrió en un edificio antiguo, escogido por los novios para darle un aire clásico y elegante a su celebración. Sin embargo, la estructura guardaba una desagradable sorpresa.

Cuando la pareja estaba a punto de pronunciar el “sí, acepto”, el techo cedió y una verdadera lluvia de arácnidos descendió sobre los asistentes.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muestran el desconcierto de los invitados. En un principio hubo silencio e incredulidad, pero segundos después los gritos, las carreras y las sillas volcadas se apoderaron del salón.

El terror fue mayor cuando algunos notaron que entre las arañas había ejemplares de distintos tamaños, desde pequeñas hasta otras bastante visibles.

La más afectada fue la novia, que vio cómo decenas de estos insectos quedaban atrapados en su velo, su cabello y su vestido blanco. Desesperada, salió corriendo del recinto en medio del pánico colectivo.

Publicidad

El novio, aunque intentó mantener la calma, se vio superado por la estampida de familiares y amigos que solo pensaban en escapar del inesperado “ataque”.

El juez, que seguía con la ceremonia, quedó también en medio del caos y tuvo que detener todo. Lo que debía ser un recuerdo entrañable para la pareja terminó marcado por escenas de horror que, según testigos, parecían sacadas de una película.

Aunque nadie resultó herido, la boda quedó suspendida y el episodio se convirtió en tema de conversación en internet. Para algunos usuarios, la escena fue tan insólita que no pudieron evitar bromear; para otros, la imagen de la novia huyendo en su propio matrimonio es simplemente aterradora.