Abuelito cayó de un camión en movimiento y murió: tragedia quedó en video

Un fatal accidente conmocionó a los habitantes del departamento de La Paz, en el sur de El Salvador, luego de que un hombre de la tercera edad perdiera la vida al caer de un camión en movimiento, utilizado para el transporte público. El hecho ocurrió el pasado 23 de septiembre, en la ruta que conecta San Antonio Arriba con Santiago Nonualco, a la altura del barrio San Agustín.

La víctima fue identificada como Florencio Campos, de aproximadamente 80 años, quien viajaba con una mochila y un sombrero. De acuerdo con el testimonio de pasajeros, el adulto mayor intentó descender del vehículo mientras este seguía avanzando. En su intento por sostenerse de un lazo ubicado en la puerta, perdió el equilibrio y cayó de espaldas, golpeándose fuertemente la cabeza contra el pavimento.

El momento fue captado por una cámara y muestra cómo, tras la caída, varios pasajeros exigieron al conductor detener la unidad para auxiliar al hombre. Campos fue trasladado de inmediato a un hospital de la zona, pero falleció horas después a causa de la grave lesión en la cabeza.

El caso ha desatado indignación entre los usuarios del transporte público salvadoreño. Mientras algunos exigen mayores medidas de seguridad en las unidades administradas por el Viceministerio de Transporte (VMT), otros señalan que el accidente se produjo por la imprudencia de intentar descender con el bus en marcha.



Las autoridades no han informado si se abrirá una investigación para esclarecer posibles responsabilidades del conductor o de la empresa transportadora.