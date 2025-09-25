Adolescente de 15 años murió inesperadamente en un bar y quedó en video

Un joven de 15 años, identificado como Camilo Isabella Valenzi, falleció en circunstancias aún confusas mientras se encontraba en un bar de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, Argentina. El hecho, ocurrido durante la madrugada del fin de semana del 6 de septiembre, quedó registrado en video y ha generado conmoción en la comunidad.

De acuerdo con versiones preliminares, Camilo ingresó al establecimiento ubicado sobre la avenida Calchaquí al 4300 utilizando el documento de identidad de un amigo mayor de edad. Poco después de entrar, se descompensó y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, pero llegó sin signos vitales.



Tragedia quedó en video

Aunque las primeras informaciones apuntan a una descompensación súbita, la familia sostiene que el menor habría sido agredido dentro del local. Según declaraciones de allegados, el adolescente padecía un cuadro de convulsiones que podían desencadenarse por un golpe o un fuerte susto, lo que refuerza sus sospechas de que no se trató de un episodio fortuito.

El caso está siendo investigado por la fiscal Sandra López, de la UFI N.° 2 de Berazategui, quien ordenó la realización de la autopsia para esclarecer las causas del deceso y determinar si hubo participación de terceros.

Mientras avanza el proceso judicial, los familiares de Camilo piden testigos que puedan aportar información. Su hermana publicó un mensaje en redes sociales instando a quienes estuvieron presentes a declarar: “No queremos que la muerte de mi hermano quede impune”.

