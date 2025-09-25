Encuentran sin vida a dos jóvenes reportados como desaparecidos en Barranquilla

Este jueves, 25 de septiembre, la Policía recibió un llamado de ciudadanos reportando el hallazgo de los cadáveres de dos hombres en el kilómetro 15, de la Circunvalar de la Prosperidad, a la altura del municipio de Galapa, Atlántico.

Los cuerpos yacían en un sector enmontado en avanzado estado de descomposición, sin embargo, la Policía logró establecer que fueron asesinados de varios disparos en la cabeza.

“Transitamos por el sector y sentimos un fuerte olor a descompuesto, por eso nos acercamos y encontramos los cadáveres, fue un susto impresionante”, indicó una de las personas que vio los cuerpos.

Las víctimas resultaron ser dos jóvenes que habían sido reportados ante la Fiscalía como desaparecidos. Se trata de Brayan de Jesús Orellano Escorcia, de 23 años, quién vivía en el barrio Las Flores, de Barranquilla y su amigo Aldair Romario Cervantes Manotas, de 26 años, residente en el barrio La Sierrita, de la misma ciudad.



Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

Ambos salieron de sus casas la tarde del domingo, 21 de septiembre, y se comunicaron con sus familiares afirmando que estaban en el municipio de Galapa, desde allí perdieron toda comunicación con ellos.

El levantamiento de los cuerpos fue practicado por personal del CTI de la Fiscalía. Brayan Orellano, también conocido como 'El Ojón’, se dedicaba al mototaxismo. El joven tenía una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes tras haber sido detenido por las autoridades en junio del año pasado.

Así mismo, Aldair Cervantes, conocido como ‘Risitas’, registraba en el sistema penal oral acusatorio dos anotaciones por porte ilegal de armas de fuego y otra por un homicidio cometido en el mes de abril del 2021.

En un reporte preliminar la Policía indicó que investigan si las víctimas presuntamente hacían parte de una banda delincuencial y el homicidio obedeció a disputas internas por desacatar las órdenes de sus líderes.

Los cadáveres fueron llevados a Medicina Legal donde serán sometidos a las respectivas necropsias.