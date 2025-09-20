En el Atlántico piden justicia por la muerte de una menor de 11 años: hay $20 millones de recompensa

Fueron varias las personas que se reunieron en las últimas horas en la cancha múltiple Primavera de Baranoa, Atlántico, para con camisas blancas, velas y hasta flores rendir un homenaje hacia la pequeña deportista Arianna Lozada Ruiz, por quien pidieron justicia tras su muerte derivada de un ataque que no iba para ella.

El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del departamento de Policía Atlántico, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para aquellos que den información que permita encontrar a los responsables de este episodio.

Desde la Gobernación hasta diferentes entes como el hospital municipal de Juan de Acosta, donde trabaja la madre de esta menor, lamentaron lo sucedido. “Los invitamos a encontrar consuelo en la unión y el apoyo mutuo. Rechazamos todo tipo de violencia y promovemos la empatía, el amor y la paz como pilares para superar la adversidad”, se escribió desde la Secretaría de Educación del Atlántico.

De hecho, Melissa Oñoro, de la Colectiva Feminista de Baranoa, pidió medidas que garanticen la vida de la niñez.



“Arianna perdió la vida de una manera totalmente injusta y como comunidad no podemos seguir normalizando que nuestras niñas, niños, sigan estando expuestos a la violencia. Nos duele como mujeres, nos duele como madres, como hermanas, como ciudadanos y este hecho no es aislado, es el reflejo de un municipio que lleva años enfrentando un aumento de la inseguridad y que necesita respuestas serias”, mencionó a Blu Radio.

Arianna Lozada Ruiz, víctima fatal. Gobernación del Atlántico

“Esta muerte es un límite que no podíamos cruzar como sociedad. Hay que actuar con celeridad en estas investigaciones y pedimos que se implementen acciones reales que puedan proteger la vida de la niñez, que devuelvan la confianza y la tranquilidad en la comunidad. Se trata de garantizar condiciones de vida digna. Abrazamos a la familia afectada en su dolor”, agregó.

A la espera de saber las decisiones que se tomarán en el consejo de seguridad extraordinario convocado por el alcalde Edinson Palma, hasta el momento ya son varios los eventos de amor y amistad que se han cancelado debido a este caso que se suma a toda una ola de violencia en el municipio.

Esto dijo al respecto el concejal y líder social, Wilmer Barandica: “El pueblo está triste, Baranoa está sufriendo un golpe de la delincuencia. Arianna era una buena niña, deportista, y su asesinato aumentó la preocupación por la ola de violencia que nos aborda. Hemos exigido a las autoridades nacionales, departamentales y municipales mayor acción”.

Arianna Lozada Ruiz era muy conocida en la población por sus habilidades tanto para la natación como para el voleibol, y cursaba sexto grado de bachillerato.