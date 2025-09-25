Lo atropelló un carro, se levantó y le rompió los vidrios; todo quedó en video

En video de una cámara de seguridad en la provincia de Tucumán, en Argentina, quedó el tenso momento que vivieron dos conductores tras un fuerte accidente de tránsito en donde un carro embistió al motociclista, que este al poderse levantar no dudó en atacarlo.

Este hecho ocurrió el pasado martes, 23 de septiembre, en Diagonal Paz y 9 de Julio, en Banda del Río Salí. Tal como se vio en el video, que, rápidamente se hizo viral, se vio que el error en este accidente lo cometió el conducto del carro que se saltó un pare en la zona y terminó llevándose al motociclista que se movilizaba correctamente por su carril.

Lo más curioso fue que, pese al fuerte golpe, el conductor de la motocicleta se terminó levantando como si nada y lo primero que se hizo fue enfrentar al del carro por esta peligrosa maniobra, que pudo haber terminado de manera trágica.

Lo atropelló un carro, se levantó y le rompió los vidrios // Fotos: X @24conurbano

En el video se ve al hombre de la motocicleta empujando al otro conductor, que, de inmediato, reaccionaron los vecinos del sector y dos agentes de tránsito que se encontraban en ese punto al momento del accidente y pudieron evitar que la discusión pasara a mayores.



No obstante, en medio de la discusión, el conductor de la motocicleta alcanzó a romperle los vidrios al vehículo, por lo tanto, tuvieron que detenerlos a ambos para determinar la situación y poder evitar que pasara a mayores.

"Irresponsable y luego terminar el bravo"; "Del conductor también habría hecho lo mismo", "Creo que los de tránsito tendrían que haber detenido solo al del carro"; "No podés pasarte un pare y luego enojarte", fueron algunos comentarios por este video.

El hecho dejó mucho de qué hablar y en redes sociales, varias personas criticaron la actitud del conductor, tanto antes como después del accidente, pues considerado como el culpable de que este momento se diera.

#Tucumán HIZO UNA MALA MANIOBRA, CHOCÓ A UN MOTOCICLISTA Y TERMINÓ EN UN ESCÁNDALO: LA VÍCTIMA ESTALLÓ DE FURIA Y LE DESTROZÓ LOS VIDRIOS DEL AUTO A TROMPADAS



Tras ser embestido, el conductor del rodado terminó en el suelo. Fuera de sí, se levantó como si nada, fue a increpar… pic.twitter.com/GYGc33cQrZ — 24con (@24conurbano) September 25, 2025