En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Captan momento de grave explosión de camión cisterna en autopista en Italia

Captan momento de grave explosión de camión cisterna en autopista en Italia

La magnitud de la explosión se alcanzó a escuchar en varias localidades cercanas en donde se produjo la emergencia y todo comenzó tras un leve choque con otro vehículo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad