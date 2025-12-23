En video quedó el momento en que se produjo una grave emergencia en la provincia de Caserta, Italia. Un camión cisterna explotó este 23 de diciembre, sobre las 6:00 de la tarde (hora local), en una gasolinera lo cual generó que la emergencia se viera peor en el momento en que sucedió.

Tal como se vio en el video, la fuerte explosión generó una nube de hongo de gran tamaño por la llamarada y encendió la nota de esta región de Italia. Asimismo, se vio a varios vehículos cercanos del sitio y por eso esto preocupó a todas las autoridades de que se pudieran registrar varios heridos, sin embargo, por fortuna, no fue el caso.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron heridos gracias a que la Policía logró llegar al punto rápidamente y que el personal de la gasolinera, al igual que la del camión, lograra escapar a tiempo de que se diera la explosión.

Captan momento de grave explosión de camión cisterna en autopista en Italia // Foto: X @AlertaNews24

“Debido al accidente, la autopista A1 quedó cerrada temporalmente en ambas direcciones, Roma y Nápoles. Se formaron largas colas: hasta seis kilómetros en la salida obligatoria de Caianello hacia Nápoles y entre Santa Maria Capua Vetere y Capua hacia Roma. Se distribuyó agua a los conductores varados”, informó el medio local Open Online sobre lo sucedido.



El video se volvió viral en redes sociales y la explosión masiva impresionó a varios medios en todo el mundo, pues en los videos de vio una gran nube de hongo que causó preocupación de que se pudiera registrar algo peor en esta zona de Italia.

“Debido a las restricciones de tráfico, se ha recomendado a quienes viajen de Roma a Nápoles salir en Cassino y regresar a Capua”, añadió el medio mencionado, pues tras la emergencia se hacen diferentes actividades para los daños materiales que se produjeron por este incidente mientras se recupera el control al 100 %.