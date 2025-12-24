En vivo
Día 9 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones, gozos y todo completo en PDF

Día 9 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones, gozos y todo completo en PDF

En la noche de Navidad se realiza el día noveno de la Novena de Aguinaldos, la cual pone final al camino de José y María al portal de Belén.

