Ganaderos del Caquetá analizan dejar el negocio tras la crisis del sector lechero

El colectivo de ganaderos del Caquetá expresó su gran preocupación tras la crisis que atraviesa el gremio lechero por los bajos precios de la leche y que, según ellos, cada día se agudiza. Manifiestan que la situación ha generado pérdidas millonarias, por lo que desde ya algunos analizan dejar el negocio.

Municipios del Caquetá más afectados en su negocio lechero

Según la presidenta del colectivo, Sandra Milena García, en Caquetá los municipios más afectados son Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Milán y Solano, lugares donde antes se pagaba a $2.200 el litro de la leche, pero ahora su valor está por debajo de los $1.500.

“La crisis no ha querido mejorar, a pesar de que nos compran la leche, nos la compran a un bajo precio, entonces la gente está vendiendo el ganado, las vacas, las fincas y eso nos trae una crisis, la gente ya no quiere trabajar, ya no quiere estar en el campo”, expresó la presidenta del colectivo.

La crisis lechera, que afecta a todo el país, motivó al gremio del Caquetá a unirse a la protesta nacional que se realizará el próximo 30 de julio. Desde Florencia, los ganaderos participarán con una regalatón de leche y queso, para promover la compra de los productos de la región y permitir que las comunidades identifiquen productos de calidad.