Asegurados $610.000 millones para el proyecto que conectará el Norte con la Sabana de Bogotá

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) anunció que aportará 610.000 millones de pesos para financiar la segunda fase del proyecto Accesos Norte, una de las obras de infraestructura vial que hace parte de las concesiones 5G de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La FDN asumirá el 50% de la deuda del proyecto, mientras que los bancos internacionales JP Morgan y Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), aportarán cada uno el 25% restante. La financiación tendrá un plazo de hasta ocho años.

El proyecto contempla obras en cerca de 30 kilómetros de vías de Bogotá y la Sabana Norte. Entre los corredores que serán intervenidos están la Autopista Norte, la Carrera Séptima y la vía perimetral de Sopó. Además, se construirá un nuevo carril exclusivo para TransMilenio.

Según la FDN, las obras buscan mejorar las condiciones de movilidad en las principales vías de entrada y salida de Bogotá, con trabajos de ampliación, mejoramiento y adecuación de estos corredores.



Además de las obras viales, el proyecto contempla medidas ambientales para mejorar la conexión entre los humedales de Torca y Guaymaral.

La concesión fue adjudicada por la ANI como parte de la primera ola de proyectos 5G, conocida como “Autopistas del Bicentenario”. Estos proyectos llamados 5G para modernizar carreteras, ríos, férreos y aeropuertos.

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En el proyecto participan como promotores Ashmore, con el 50%; OHLA Group, con el 25%, y Termotécnica, con el 25%.