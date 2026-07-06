Fue un vehículo para defraudar: ANI amplía denuncia contra Néstor Humberto Martínez por Odebrecht

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a través de su abogado Alejandro Carranza, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una ampliación de la denuncia penal contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira.

La nueva acción judicial busca que se investigue el papel de Martínez en su etapa como asesor jurídico y "superministro", señalándolo de orquestar un esquema que permitió a la multinacional Odebrecht eludir impuestos y asegurar contratos sin licitación pública.

El contrato de estabilidad jurídica: “Un negociazo"

Según el abogado Carranza, la denuncia se centra en el contrato de estabilidad jurídica firmado el 31 de diciembre de 2012, el cual habría sido diseñado por Martínez para favorecer a Odebrecht.



Carranza sostiene que Martínez recomendó la contratación directa en lugar de licitaciones, lo que permitió que contratos accesorios elevaran el valor del proyecto inicial de 2 billones a 6 billones de pesos.

“El señor Néstor Humberto fue la persona que buscó que el Estado colombiano perdiera ingresos con el contrato de estabilidad jurídica”, afirmó Carranza, explicando que, bajo este esquema, la renta para Odebrecht bajó del 33% al 25% por un periodo de 13 años.

Además, señaló que mediante facturas ficticias, la multinacional logró dejar su impuesto de renta en cero, configurando lo que calificó como “el mayor fraude fiscal para Colombia”.

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Relación con Jorge Pisano y un “nuevo móvil”

Uno de los puntos más críticos de la ampliación de la denuncia vincula estas irregularidades con la muerte de Jorge Enrique Pisano. Carranza argumenta que los hallazgos de Pisano sobre facturas y contratos “chimbos” eran, en realidad, parte del fraude fiscal orquestado a través del contrato de estabilidad jurídica que Martínez conocía.,

“No es casualidad, luego que en el homicidio de Pisano vayan Néstor Humberto Martínez a recoger el iPad de Pisano y llevárselo”, denunció el abogado, sugiriendo que la fiscalía debe investigar un nuevo móvil en este caso. Según Carranza, Martínez le habría advertido a Pisano en grabaciones conocidas que lo que encontraba eran “coimas” para silenciar el fraude mayor.

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“Esa es una coima, marica, dijo Néstor Humberto”, recordó el abogado citando los audios filtrados.

Conflicto de intereses como "Superministro"

La denuncia también cuestiona el paso de Martínez por el gobierno de Juan Manuel Santos como superministro, donde firmó el documento CONPES que amplió el endeudamiento de Colombia para cubrir los costos inflados del contrato.

Para Carranza, Martínez debió declararse impedido ya que él mismo, como abogado privado, había viabilizado previamente la contratación directa.

“Se materializan varias conductas posiblemente como el interés indebido en la celebración de contratos”, sentenció el jurista, quien también actúa como abogado del presidente Gustavo Petro.

Finalmente, la ANI solicitó que se compulsen copias a los Estados Unidos y a la Comisión de Acusaciones para que se investigue el alcance total de estas actuaciones mientras Martínez ostentaba el cargo de Fiscal General.

Escuche la entrevista aquí: