Policía revela detalles de piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional oficializó los detalles del plan piloto de aspersión aérea contra cultivos ilícitos que se ejecutará en el departamento del Putumayo.

Según la información entregada por la institución en un comunicado de ocho puntos, la iniciativa se concibió como una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, desarrollada en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus y aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Fuentes de la institución policial indicaron que las operaciones en campo para este proyecto experimental iniciarían durante la próxima semana.



Aeronaves y químico en fase de prueba

De acuerdo con la Policía Nacional, para las labores operacionales se dispondrá de dos aeronaves tipo AT-802, plataformas destinadas de manera exclusiva a la aplicación del producto en los polígonos previa y formalmente habilitados.

El objetivo central del proyecto consiste en generar información técnica y científica que permita determinar si la aplicación de glufosinato de amonio mediante aspersión aérea es pertinente frente a los resultados que se obtengan en el territorio.



La institución subrayó que esta fase de prueba se ajusta a las disposiciones fijadas por la Corte Constitucional en sus diferentes sentencias. Por ello, aclaró que la actividad no constituye una adopción definitiva ni la reanudación general del programa a nivel nacional.

El reporte oficial precisa que la operación aérea cuenta con restricciones técnicas, ambientales y de seguridad para delimitar las zonas de intervención.

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El plan contempla la exclusión estricta de las siguientes áreas:



Territorios colectivos y comunidades afrodescendientes.

Zonas habitadas por grupos sujetos a especial protección constitucional.

Parques y zonas de protección ambiental o áreas protegidas.

Ecosistemas sensibles y terrenos colindantes a fuentes hídricas o ríos.

Los datos recolectados durante la ejecución serán evaluados por las autoridades competentes para certificar la efectividad y el impacto de la medida en la lucha contra la cadena del narcotráfico.