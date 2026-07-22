USO pide a De La Espriella nombrar un presidente de Ecopetrol técnico y que respete a trabajadores

Los presidentes de varias subdirectivas de la Unión Sindical Obrera, el principal sindicato de Ecopetrol y que representa a otros trabajadores de la industria petrolera, enviaron una carta dirigida al presidente electo Abelardo De La Espriella, sobre su posición frente al próximo nombramiento del presidente de de la compañía.

Allí, además de felicitar al mandatario por asumir el cargo, los representantes sindicales solicitaron que la persona elegida para dirigir Ecopetrol cuente con amplia experiencia en la industria de los hidrocarburos, conocimientos técnicos, capacidad gerencial y una visión enfocada en el crecimiento de la compañía.

“De igual manera, estimamos indispensable que dicho liderazgo se caracterice por su sensibilidad social, su respeto por la clase trabajadora y su capacidad de construir relaciones de confianza con las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de las operaciones petroleras. La sostenibilidad de la industria depende no solo de la excelencia técnica, sino también del diálogo permanente y del reconocimiento de quienes hacen posible su funcionamiento”, agregaron.

Los líderes sindicales reiteraron su disposición para trabajar de manera conjunta con el nuevo Gobierno Nacional, la administración de Ecopetrol y todos los actores del sector para consolidar una empresa sólida, competitiva y comprometida con el desarrollo del país.



La carta está suscrita por Iván Eduardo Arias Espitia, presidente de la Subdirectiva USO Melgar; Carlos Emilio Rodríguez Calvo, presidente de la Subdirectiva USO Monterrey; Yair José Turizo Acuña, presidente de la Subdirectiva USO Cicuco; Jaime Camargo Frías, presidente de la Subdirectiva USO Barranquilla; Rudencindo Charry, presidente de la Subdirectiva USO Huila; Wilber Quesada Villa, presidente de la Subdirectiva USO Ibagué; y Jorge Arvey Saldaña, presidente de la Subdirectiva USO Tolima.

Este pronunciamiento llega en el momento en que Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol designado por el presidente saliente Gustavo Petro, está fuera del cargo por las imputaciones en su contra por presuntas irregularidades con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá y en la campaña presidencial de 2022.