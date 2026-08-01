Alcaldes y gremios piden al nuevo Gobierno intervenir crisis en Cauca y Valle

Los alcaldes de Puerto Tejada, Miranda, Villa Rica, Padilla, Guachené, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao, junto con gremios empresariales, sindicatos de la agroindustria de la caña y organizaciones del Valle del Cauca, hicieron un llamado al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella que una vez posesionado atender la crisis que enfrenta esta región.

Advirtieron que el deterioro de la seguridad, el cierre de empresas, la pérdida de empleos y la disminución de los ingresos municipales están afectando la economía y la calidad de vida de miles de familias en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

"Porque aquí se necesita una respuesta urgente, dada la grave situación que atraviesa esta región. En el norte del Cauca y en el sur del Valle hay una crisis muy compleja que se profundiza por la suspensión de operaciones de varias empresas en los últimos meses. Esto ha significado pérdida de empleos, menores ingresos para los municipios y muchas familias que hoy no tienen con qué vivir", dijo Claudia Calero, presidenta de Asocaña.

El llamado es a instalar una mesa de trabajo territorial que permita construir una hoja de ruta conjunta, con acciones concretas en seguridad, empleo, competitividad, inversión social, fortalecimiento de las finanzas municipales y generación de nuevas oportunidades productiva.



"Para los municipios, como por ejemplo Guachené, esto ha significado perder sus principales fuentes de ingresos tributarios. Al mismo tiempo, sus administraciones enfrentan mayores presiones sociales, pues cada vez más ciudadanos acuden a las alcaldías en busca de empleo, ayudas y alternativas para sostener a sus familias. A todo lo anterior se suma que la situación de seguridad agrava este panorama: los homicidios, las extorsiones, los hurtos, los ataques contra trabajadores y la infraestructura productiva, así como las restricciones a la movilidad, ponen en riesgo la vida, el trabajo y la permanencia de la actividad económica legal en los territorios", dice un comunicado de las diferentes alcaldias, gremios y organizaciones.

Finalmente, loss firmantes del documento reiteraron su disposición para trabajar de manera articulada con las diferentes entidades del Estado y advirtieron que proteger el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca es fundamental para preservar el empleo formal, fortalecer la institucionalidad y evitar que la falta de oportunidades siga favoreciendo el crecimiento de la violencia y las economías ilegales.