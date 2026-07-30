Tres militares asesinados en Cauca fueron bajados de sus bicicletas antes de ser atacados a tiros

Se trata de dos mayores y un coronel retirado, el hecho ocurrió cerca de la 1:30 p. m. de este jueves, cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados que salió a la vía y, posteriormente, fueron bajados de sus bicicletas y les dispararon, quitándoles la vida en el lugar de los hechos.

En este momento hay una consternación en en Popayán donde eran conocidos y frente a lo sucedido, Leonardo González, director de Indepaz, rechazó lo ocurrido.

“Resulta especialmente doloroso que la víctima fueran 3 ciclistas que se desplazaban por una vía del departamento y que, según la información conocida hasta ahora, fueron interceptados y atacados con armas de largo alcance. Ni siquiera actividades tan cotidianas como practicar deporte o transitar por una carretera ofrece hoy garantías de seguridad en amplias zonas del país. Este crimen ocurre, además, en un territorio sobre el que existían alertas previas de la Defensoría del Pueblo”, dijo.

González, aseguró que esta es, según el registro de Indepaz, la masacre número 77 registradas durante el 2026.



“La población civil no puede seguir siendo la principal víctima de las disputas entre los grupos armados ni perder la vida simplemente por transitar por las carreteras del país”, reiteró González.

Por su parte, la secretaria de gobierno del departamento, Maribel Perafán, también se pronunció.

“Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas, que lastimosamente hoy fueron masacradas mientras hacían lo que muchos de nosotros hacemos, y es hacer deporte, esto no puede seguir pasando en el departamento del Cauca. Hoy hemos solicitado a los organismos de investigación que rápidamente se haga todo lo pertinente para que se logre identificar cuáles fueron las razones que llevaron a este hecho tan lamentable, y que las personas que lo hicieron sean, tengan todo el peso de la ley, sin duda alguna”, aseveró.

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La secretaria de gobierno también manifestó que los cuerpos de las tres personas asesinadas fueron trasladados hasta Medicina Legal en el municipio de Piendamó.

