Tres ciclistas fueron asesinados en un ataque armado en la vía entre Totoró y Silvia, Cauca

Un nuevo de violencia que se registró en el departamento del Cauca. Tres personas que practicaban ciclismo fueron asesinadas por un grupo criminal en la vía que comunica a los municipios de Totoró y Silvia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las víctimas recorrían esta carretera cuando fueron interceptadas y atacadas por hombres armados. Los tres ciclistas murieron en el lugar como consecuencia de este violento ataque.

Ya las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si las víctimas fueron atacadas de manera indiscriminada o si el hecho obedeció a un objetivo específico.

En desarrollo…