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Tres ciclistas fueron asesinados en un ataque armado en la vía entre Totoró y Silvia, Cauca

Las víctimas fueron atacadas por un grupo criminal mientras recorrían este corredor vial. Las autoridades investigan para dar con el paradero de los asesinos.

Tres ciclistas fueron asesinados en el Cauca
Tres ciclistas fueron asesinados en el Cauca.
Foto: Magnific y AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Un nuevo de violencia que se registró en el departamento del Cauca. Tres personas que practicaban ciclismo fueron asesinadas por un grupo criminal en la vía que comunica a los municipios de Totoró y Silvia.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las víctimas recorrían esta carretera cuando fueron interceptadas y atacadas por hombres armados. Los tres ciclistas murieron en el lugar como consecuencia de este violento ataque.

Ya las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si las víctimas fueron atacadas de manera indiscriminada o si el hecho obedeció a un objetivo específico.

En desarrollo…

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