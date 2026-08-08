Jugador de Chapecoense marcó gol, saltó la valla para festejar y terminó cayendo al vacío

El partido entre Coritiba y Chapecoense dejó una de las escenas más inesperadas de la jornada del Brasileirão. El defensor Jacy Maranhão protagonizó una accidentada celebración después de una jugada que terminó con el balón en el fondo de la red.

Durante el festejo, el jugador saltó una de las vallas publicitarias ubicadas junto al terreno de juego. Sin embargo, al otro lado se encontraba una escalera de acceso al césped que conectaba directamente con el túnel del estadio del Coritiba.

Jacy terminó cayendo por ese acceso, provocando la preocupación inmediata de sus compañeros. El futbolista recibió atención del departamento médico y pudo continuar inicialmente en el encuentro.

Jacy celebró como nunca pero el gol fue anulado

La celebración terminó teniendo un desenlace todavía más particular: la anotación fue anulada por fuera de juego. De esta manera, el tanto que había provocado el festejo del jugador de Chapecoense no subió al marcador.

Jacy Maranhão marcó para Chapecoense, saltó la valla de publicidad para festejar y CAYÓ EN EL TÚNEL DEL VESTUARIO.



El gol se lo ANULARON Y SE FUE LESIONADO POR EL GOLPE.



INCREÍBLE. 😳🇧🇷 pic.twitter.com/XYpRk7ujPk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 9, 2026

Jacy tuvo que abandonar el campo al comienzo del segundo tiempo debido a las consecuencias de la caída. Posteriormente, fue visto en el banquillo colocándose hielo en la zona del tobillo.

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¿Ya había ocurrido una caída similar en el Couto Pereira?

El curioso accidente tiene un antecedente en el mismo escenario. En el Brasileirao de 2014, el delantero camerunés Joel también terminó en el túnel del estadio durante la celebración de un gol.

En aquella ocasión, el jugador había marcado uno de los tantos de la victoria de Coritiba frente a São Paulo y sufrió un accidente después de saltar una valla publicitaria ubicada en el mismo sector.

No Brasileirão de 2014, o atacante camaronês Joel marcou um gol contra o São Paulo e também caiu nas escadarias que dão acesso ao vestiário do Couto Pereira. 🤯

pic.twitter.com/5dM1GUV1fN — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 9, 2026

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El episodio protagonizado ahora por Jacy Maranhão volvió a dejar en evidencia el particular acceso que se encuentra detrás de las vallas del estadio.